Sadowski, ülkesine kahveyi Türklerin getirdiğini söyledi

Sadowski, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla AA muhabirine kahve ve kahve kültürüyle ilgili açıklama yaptı.

Dünya Türk Kahvesi Gününü kutlayan Sadowski, "Türk kahvesini seviyorum. Türkiye'de çok geleneksel bir içecek. Ayrıca tüm kahve kültürü ve geleneğini de seviyorum." diye konuştu.

Polonya'da da Türk kahvesine benzer bir kahve içildiğini anlatan Sadowski, "Türkiye'ye gelen çok fazla Polonyalı turist var. Türk kahvesi ve çayı içiyorlar. Onları yaptığı geri dönüşlerden görüyoruz ki hepsi iki içeceğin de çok büyük hayranı." ifadelerini kullandı.

Sadowski, Polonya'ya kahvenin Türkler tarafından getirildiğini belirterek, "Kahveyle ilgili iki ülkenin de ilişkilerini gösteren bir hikaye var. Kahve, Polonya'ya Türkler tarafından getirilmiş. 17. yüzyılda da Polonyalı bir asker ile onun Türkçe tercümanı Viyana'nın ilk kahve dükkanını açmışlar ve Türk kahvesi satmışlar." dedi.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih olan 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.