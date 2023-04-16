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Politika

Sadullah Ergin krizi büyüyor: Babacan'dan açıklama geldi

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesi krize neden olmuştu. Katıldığı televizyon programında Sadullah Ergin'in diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim olduğunu belirten Ali Babacan, 'Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize.' ifadelerini kullandı.

16 Nisan 2023 Pazar 02:17 - Güncelleme:
Sadullah Ergin krizi büyüyor: Babacan'dan açıklama geldi
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Balyoz ve Ergenekon kumpası davaları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından, CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarından sonra kriz tekrardan gündeme geldi. Babacan katıldığı televizyon programında, "Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize." ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN SADULLAH ERGİN AÇIKLAMASI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in CHP'nin milletvekili aday listesinde Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesine ilişkin tepkilere cevap verdi.

Halk TV'de programa katılan Babacan şu ifadeleri kullandı;

'ASIL HEDEF CHP'

Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

'ÇOK İYİ TANINAN BİR İSİM'

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor.

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