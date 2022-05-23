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Politika

Sağlık Bakanı Koca, Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
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Bakan Koca, Türkiye'nin düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi konusunda en iyi şekilde destek verme çabası içinde bulunduğunu belirterek, bu kapsamda özellikle Afrika'nın aşıya erişimi konusuna odaklandıklarına dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da salgınla küresel mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğini sürdürme temennisi içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı üretmiş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, BioNTech aşısının da Türk profesörler tarafından geliştirildiği için bir Türk aşısı sayılabileceğini ifade etti.

Bakan Koca daha sonra Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile ikili görüşmede bulundu.

Görüşmede Koca, Endonezya'nın G-20 dönem başkanlığından ötürü mevkidaşını tebrik ederken, G-20'nin bu yılki temasında sağlık konusuna öncelik verilmesini isabetli bulduğunu vurguladı.

Sadikin de Türkiye ile sağlık alanında iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı ve Koca'yı 20-22 Haziran'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılacak G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na davet etti.

75. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta son bulacak.

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