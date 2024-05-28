İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2226
  • EURO
    35,0451
  • ALTIN
    2441.09
  • BIST100
    10677.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Sağlık Bakanı Koca, Cenevre'de çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü
Politika

Sağlık Bakanı Koca, Cenevre'de çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü.

AA28 Mayıs 2024 Salı 20:38 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, Cenevre'de çeşitli ülkelerden sağlık bakanlarıyla görüştü
ABONE OL

Dünya Sağlık Asamblesine (DSA) katılmak için Cenevre'de bulunan Bakan Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Filistin Sağlık Bakanı Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ve Özbekistan Sağlık Bakanı Amrilla İnoyatov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Koca, DSA'da konuşma yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütünün en üst karar alma organı olan ve yıl 77'ncisi düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.