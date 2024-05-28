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Politika

Sağlık Bakanı Koca İsviçre'ye gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 77. Oturumu'na katılacak.

AA28 Mayıs 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca İsviçre'ye gidiyor
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Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi, her yıl üye ülkelerin sağlık bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenleniyor. Bu yılki oturumda Gazze'deki sağlık durumu gibi önemli konular ele alınacak.

Koca'nın Cenevre'deki temasları kapsamında, DSÖ yetkilileri ve diğer ülke sağlık bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve çeşitli oturumlarda konuşma yapması planlanıyor.

Ayrıca Bakan Koca, Genel Kurula da katılacak, Gazze'de yaşanan insanlık dramı, sağlık ihtiyaçları ve Türkiye'nin çabalarına ilişkin üye ülkelere hitap edecek.

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