Sahada ve masada kritik gün

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 saat 22.00’de varılan anlaşma ile terör örgütüne tanınan 120 saatlik süre bu akşam saat 22.00’de doluyor. Bugünün bir başka kritik olayını ise Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşme oluşturacak. Başkan Erdoğan, “Harekât bölgemizin bir kısmında Rusya korumasındaki rejim güçleri bulunuyor. Meseleyi Putin’le ele alacağız. Bir hal çaresi bulmamız lazım” demişti.

BİR YILDA 8 KEZ

Soçi’de gerçekleştirilecek görüşmeyle Erdoğan ve Putin arasında bu yıl içindeki 8.kez bir araya gelmiş olacak. Zirvede, Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de ele alınacak. Rejim güçlerinin de bulunduğu; Münbiç, Ayn el Arap (Kobani) ve İdlib’deki gelişmelerin de görüşüleceği zirvenin bir diğer önemli konusunu, Suriye’deki yeni anayasa hazırlıkları oluşturacak. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yürüttüğü liderler diplomasisini, bugün Putin ile devam ettiriyor. Ardından 13 Kasım’da bir kez daha Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelecek. Erdoğan, liderler diplomasisini yine kasım ayında İstanbul’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştiriceği dörtlü zirve ile sürdürecek.

BAŞLARINI EZERİZ

Başkan Erdoğan, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatla ilgili, “Tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için evet 120 saatte mutabık kaldık. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz” uyarısında bulunmuştu.

36 TACİZ ATIŞI YAPILDI

Terör örgütü, ABD’nin verdiği garantilere rağmen bölgeyi terk etmesi yönünde kendisine tanınan süre içinde keskin nişancı atışları, taciz ve ihlallerine yer yer devam etti. PKK/YPG’li teröristler tarafından 36 taciz ve ihlal gerçekleştirildiği bölgedeki TSK unsurları tarafından tespit edildi. Terör örgütü tıpkı hendek ve barikat eylemleri sonrasında yaptığı gibi hainliğine devam etti. Terör örgütü PKK/YPG, Resulayn ve Telabyad’dın çekilirken evleri, sivil halkın yoğunlukla kullandığı yerleri ve tünelleri EYP ile tuzakladı. Önceki gün bu tuzaklar nedeniyle sivil halktan yaralananlar oldu.

ABD DE ÇEKİLİYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sadece YPG değil, ABD de bölgeden çekilmesini hızlandırdı. ABD askerleri Rakka ve Halep kırsalından, Kobani’nin güneyinde yer alan Sarin hava üssünden Irak’a doğru çekilmeye başladı.