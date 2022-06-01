Pakistan Başbakanı Şerif Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Güney Asya Müslümanlarının İstiklal savaşında verdiği desteği unutmadık. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz 1947 yılından beri kardeşlik temelinde gerçekleşmektedir.

Bugün değerli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldık. Türkiye Pakistan yüksek düzeyli işbirlik toplantısını Eylül ayında Pakistan'da gerçekleştireceğiz.

Bugün değerli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele aldık. Türkiye Pakistan yüksek düzeyli işbirlik toplantısını Eylül ayında Pakistan'da gerçekleştireceğiz.

Pakistan'la savunma sanayi alanında gerçekleştirilen projelerden memnuniyet duyuyoruz. İkisi Pakistan'da ikisi ülkemizde inşa edilen gemiler birer birer tamamlanıyor. Hedefimiz 5 milyar dolardır.

Pakistan Başbakanı Şerif'n açıklamaları:

Sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik ve vizyoner liderliği kapsamında ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşıyacağız

Pakistan her zaman Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin davasını desteklemiştir

Türkiye Cumhurbaşkanına bize gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'ye gelmek bizim için ikinci evimize gelmek gibi.

Umuyoruz bu toplantılar çok verimli geçecektir. Güçlü bir iş dünyası temsilcileri heyeti Haziran ayında Pakistan'ı ziyaret edecek. Bizler de hazırlık yapacağız. Sağlam sonuçların elde edilmesini sağlayacağız. Özellikle yenilenebilir enerji projelerinde Türkiye'nin desteğini almaktan memnunuz.