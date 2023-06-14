Şahin: Yavaş, ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kurtulacağını sanıyor

Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden almasına ilişkin açıklama yaptı.

"CHP'li Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek başarısızlığın faturasını alt kademe yöneticilerine kesip sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor." değerlendirmesini yapan Şahin, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın yalan ve tehditlerle dolu bir seçim kampanyası yürüttüğünü, CHP yönetimleriyle şehirlerin hizmete hasret kaldığını belirtti.

Milletin tüm bunların hesabını sandıkta sorduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, MYK'yı değiştirerek başarısızlığı kendi atadığı genel merkez yönetimine fatura etmeye çalıştı. Mansur Yavaş da 4 yıldır ihmal ettiği Ankara'da ASKİ Genel Müdürü'nü değiştirerek kendini kurtaracağını sanıyor. Geçen seçim milletin size kestiği faturanın ilk taksidiydi. İkinci taksidi 10 ay sonra yerel seçimlerde ödeyeceksiniz. Twitter'dan süslü mesajlarla, sanal alemde algı operasyonlarıyla, ayak oyunlarıyla bir yere varılmaz. Siyaset, hizmet ve eser üretemeyenler kaybetmeye mahkumdur."