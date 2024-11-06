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Politika

'Sakine Cansız'la aynı otobüste! Terör medyasından Özgür Özel'e övgü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de DEM Eş Başkanı Bakırhan'ın “Mazlum Doğan, Sakine Cansız ne yaptıysa Kürt halkı onu yapacaktır” diye tehditler savurduğu otobüsün üstüne destek için çıktı. Terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan DEM'li başkan Ahmet Türk'ün görevden alınmasına tepki gösteren Özel, “Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik” dedi.

6 Kasım 2024 Çarşamba 08:45 - Güncelleme:
'Sakine Cansız'la aynı otobüste! Terör medyasından Özgür Özel'e övgü
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DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik yürütülen terör soruşturmasında kapsamında görevden uzaklaştırılan DEM'li başkanlara sahip çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Mardin'de düzenlenen destek eylemine katıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim otobüsünden "Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlum Doğan ne yaptıysa Sakine Cansız ne yaptıysa Kürt halkı Türkiye halkları da onların yaptığını yapacaktır. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe ne kayyum ne de zulüm Kürdistan topraklarında asla karşılığını bulmayacaktır" diyerek bölücü ve tehdit içeren sözler sarf etti.

Bakırhan'ın andığı PKK'lı terörist Sakine Cansız, 2013'te Paris'te öldürülmüştü.

ÖZEL DUYMAZDAN GELDİ!

Özgür Özel, Bakırhan'ın konuşmasının ardından DEM seçim otobüsüne çıkarak yaptığı destek konuşmasında "Sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik. Bu iradeyle inatlaşılmaz" dedi. Özel'in Bakırhan'ın skandal sözlerini görmezden gelmesi tepki çekti.

TERÖR MEDYASINDAN ÖVGÜ

Özel'in Mardin mitingindeki destek konuşması terör örgütü PKK'nın yayın organları tarafından manşete taşındı. Fırat Haber Ajansı (ANF) Özel'e övgüler yağdırdı. Terör ajansı, haberi "Özgür Özel iradeyi selamladı" olarak yayına verdi.

Özgür Özel, konuşma yaparken yanında bulunan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Devrim Demir'in sosyal medya paylaşımları tepki çekti. Demir'in sosyal medya paylaşımlarında Mardin ve Diyarbakır'dan "Kürdistan" diye bahsettiği ortaya çıktı.

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