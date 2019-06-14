'Saldırılar sürerse gereken cevap verilir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. PKK üyeleriyle ilgili Fransa’nın aldığı tedbirleri takdirle karşıladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Fransa’da tutuklu PKK üyesi teröristler var. Yine bazı PKK üyelerinin ve PKK’ya destek veren şahısların mal varlığını dondurma konusunda da Fransa’nın attığı adımları takdirle karşıladığımızı söylemek isteriz” ifadelerini kullandı.

FRANSA’YA YAKIŞMAZ

Çavuşoğlu, Fransa ile Suriye konusunda bir konu hariç görüşlerinin tamamen örtüştüğünü belirterek, sahadaki durum, siyasi süreçle ilgili konular, rejimin saldırganlığı ve Suriye’nin toprak bütünlüğü dahil tüm konularda Fransa ile ortak hareket ettiklerini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, Fransa’nın PKK ile işbirliğine ilişkin şunları kaydetti: “Fakat Fransa’nın PKK ile hiçbir farkı olmayan YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz ve bunun NATO’daki iş birliğimiz dahil birçok konuya yansıdığını görüyoruz. PKK eşittir YPG’dir. Dolayısıyla PKK’ya yönelik bu tedbirler alınırken diğer taraftan YPG ile yakın iş birliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz. Suriye’nin geleceği için, sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü için tehlikelidir. Ayrıca bizim sınır güvenliğimiz ve ülkemizin ve milletimizin güvenliği için de hassas bir konudur.”

İDLİB’DE ATEŞKES

Çavuşoğlu, İdlib Muhtırasının tam olarak uygulanması konusunda üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, öte yandan rejimin siyasi değil askeri çözüme inandığına işaret etti. Son zamanlarda rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle okullar ve hastanelerle sivillerin hedef alındığını söyledi. Çavuşoğlu, çatışmaların durması için Rusya ile yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandı demek mümkün değil ama bu konuda Rusya ile beraber ciddi, samimi gayretlerimizin olduğunu da söylemek isterim” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu dün sabah Türkiye’nin 10. gözlem noktasına yönelik saldırı olduğunu söyledi. Üç Türk askerinin bu saldırıdan hafif şekilde yaralandığını bildiren Çavuşoğlu, “Bunun biz kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Rusya ile de bu konuda görüşüyoruz. Eğer rejim buna yönelik saldırıları devam ettirirse, gereğini de yaparız. Bundan da hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, rejime de bu saldırıların durması için Rusya’nın ve İran’ın garantör olarak gerekli baskıyı kurması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) sürecinde özellikle vize serbestisinin hayata geçmesi konusunda geri kalan 6 kriter için çalıştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, teknik müzakerelerin devam ettiğini, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunun da bir an önce tekrar masaya yatırılması gerektiğini anlattı. Çavuşoğlu, görüşmelerde AB ile mültecilere ilişkin 18 Mart mutabakatının uygulanmasını da ele aldıklarını söyledi. Fransa’da 700 bin civarında Türk yaşadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Fransa’da ve Avrupa’da artan ırkçılıktan onların da etkilendiğini üzüntüyle görüyoruz” dedi.

AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Fransa’da iktidardaki partinin bu konulardaki hassasiyetinin önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Fransa Avrupa için önemli bir ülke ve bu tür popülizmden uzak gerçekçi politikalarla şu anda ortak değerlerimizi yok etmeye başlayan, aşındıran aşırı akımlarla birlikte mücadele etmemiz lazım” diye konuştu. Çavuşoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, “Fransa’nın benimsediği popülist ve siyasi tutumunu biz kesinlikle reddediyoruz. Bu tür tutumların ilişkilerimize bir fayda sağlamayacağı ortadadır” dedi.

MEKTUPLAR TÜRKiYE’Yi ALDIĞI KARARDAN VAZGEÇiRMEZ

Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın mektubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu mektubun üslubunu kabul etmediklerini, Türkiye’nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuyu net bir şekilde açıkladığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’ye, S-400 ve F-35’ler konusuna ilişkin NATO’nun da içinde olduğu ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, “Başkan (Donald) Trump buna ‘evet’ diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna ‘hayır’ diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400’ü almıştır ve Türkiye’ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor” diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığının, söz konusu mektuba bir cevap hazırladığını söyleyen Çavuşoğlu, “En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu da gönderecektir. Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmediğimizi daha önce de vurgulamıştır” değerlendirmesinde bulundu.