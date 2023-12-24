Saldırının zamanlaması manidar... PKK'ya hava harekatı düzenleyen Türkiye'den ABD'ye anlamlı mesaj

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesine PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



24 TV'ye konuşan Başbuğ, "Siyasi irademiz, milletimiz, kimin nerede konumlandığı çok iyi biliyor. Bugün ABD olan yapının terörle işbirliği içinde olduğunu, Kandil'in uzantısı olduğunu, onun kentsel bacağı olduğunu çok iyi biliyor ve o nedenle de karşı taraf kendi çalıyor, kendi oynuyor. Günü ve saati geldiğinde de bedelini ödemek üzere. O görmediği gerçeklerle de hala devekuşu mantığıyla hareket etmeye de devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin şu son aylarda terörle mücadelede önemli işler yaptığını belirten Başbuğ, "Pençe serisi 2019'da başladı ve Irak'ın kuzeyinde çok önemli işler yaptı ve yapılan işleri bir kenara atarak ezber bozan hamleler gerçekleştirdi. Girdik kaldık. O coğrafyalar artık buralar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD'nin başını çektiği ayak oyunlarına hazırlıklı olduğunu kaydeden Başbuğ, "Gerek diplomaside gerek sahada her türlü oyuna hazır ve cevabını da takır takır saati geldiğinde veriyor. Şimdi bu süreçte zamanlama manidar mı? Manidar. Irak'tan heyet gelmiş 2 3 gün önce. Ve o heyette sen özellikle terörle mücadele konusunda kritik görüşmeler yapmışsın ve bu görüşmeler bölgedeki önemli olaylara da ev sahipliği yapacak. Şimdi bu Amerika için büyük bir tehdit. Bunun bir an önce terse çevrilmesi lazım. Öyle kabus Amerika için Irak'la Türkiye'nin bir konuda anlaşması İran için kabus. Şimdi bu durumda acilen bu iş birliğini bozacak bir manevra gerekir. İşte bu saldırı" dedi.

Saldırının birden fazla sebebi olduğunu kaydeden Başbuğ, İsrail'in Gazze saldırılarının ardından ABD'nin bölgeye uçak gemileri göndermesine atıfta bulundu. Başbuğ, "Eşkıya ve korsanlar Doğu Akdeniz'e doluştu ve bu eşkıyaların, korsanların başı Amerika enteresan bir şekilde Filistin konuşulurken araya biz aldı. "Türkiye'nin yürüttüğü mücadele, terörle mücadelesi Amerika'nın menfaatlerine ters. Bize zarar vermeye başladı. DEAŞ'la mücadeleyi de aksatıyor" cümleleriyle bir çıkış gösterdi. Aslında orada mesaj belliydi. Yani o gemilerin de buraya geliş sebeplerinin bana göre ana nedenlerinden biriydi. Anadolu ve Türkiye olarak. Mesajı doğrudan "Türkiye'ye bu gemileri buraya kadar getirdim. Bak gözdağı veriyorum bu mücadeleden vazgeç"... Türkiye bunun cevabını saatler sonra düzenlenen hava harekatları ile karadan yaptığı operasyonlarla verdi" dedi.