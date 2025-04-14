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Politika

Şam-SDG anlaşmasına ilişkin Bakan Güler'den açıklama

Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir sürecinin dikkatle izlendiğini dile getiren Milli Savunma Bakanı Güler, 'Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir' dedi.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Şam-SDG anlaşmasına ilişkin Bakan Güler'den açıklama
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Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Hiçbir açıklama, hiçbir beyan, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim nazarımızda bir kıymet ifade etmez. Terörün her türlüsünün tamamen sona erdirilmesi, sadece ülkemizin değil bölgemizin ve dünyanın barışına da katkı sağlayacaktır."

"Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir. Bu noktada Türkiye'nin beklentileri ve çekinceleri muhataplara açık bir şekilde iletilmiştir."

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