Şam sonrası yeni adım! Başkan Erdoğan: Yakında Halep Başkonsolosluğumuzu açıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

13 yıllı mücadelenin ardından muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimi selamlıyorum. Zalime boyun eğmeyen Suriyeli evlatlarının zaferleri hayırlı olsun.

Bizleri bugünlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğunu gösteren Rabbimize hamdolsun.

Dün Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçişleri ve Çalışma bakanlığımız ilçeye gönderdir. Kurumlarımız patlamayla ilgili tahkikat başlatmışlardır. Geçmiş olsun diyorum.

(Kazakistan'daki uçak kazası) Uçak kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her iki kardeş ülkeye de geçmiş olsun diyorum.

Cumhur ittifakımızın güçlenerek yoluna devam etmesinden dolayı bahtiyarım.

"CHP VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMUYOR, SGK BORÇLARINIZI TIPIŞ TIPIŞ ÖDEYİN"

17 Ekim'de başlayan bütçe maratonu Cumartesi günü tamamlandı. Muhalefet bütçe görüşmelerinde hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koydu. Şov yapmak, meclisi kışkırtmak dışlında hiçbir şey yapmadılar. Bunların amacı iktidara alternatif olmak değil muhalefetin konforlu alanlarında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin peşindeler. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk. Ama Sayın Özel, kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldum.

Emeklinin, esnafın, çiftçinin, yetimin, engellinin hakkını size konserlerde şarap turlarında yedirtmedik, yedirmeyiz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücreti 22 bin 104 olarak belirledik. Bu rakam yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum.

Duydum ki CHP bugün galiba meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır, buradan kaçış olmaz.

Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor. Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız.

Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz.

İlk günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm İnşallah rekora koşuyor.

Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılın 3 çeyreğinde bir trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

"2025 YILI BİR ÖNCEKİ SENEDEN DAHA İYİ OLACAK"

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.

'Popülizm tuzağı'na dikkat çekti

İstikrarı bozmadan, güven ortamınız zedelemeden, para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin, bu şekilde dua ediyorum.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Partimizi tekrar yüzde 50 bandına getirecek çalışmalar içindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamış devam ediyor. İttifak ortakları olarak sırt sırta vereceğiz Türkiye Yüzyılı'nı inşaa edeceğiz.

Kürtlerle kardeşliğimizi dinamitlemek isteyenleri aradan çekip alacağız. Hedefimiz terörsüz Türkiye.

Birileri örnek yoldaşlığı, sağladığı hayırlı sonuçları hazmetmekte zorlanıyor olsa da Cumhur İttifakı siyasi tarihimizin istikametini belirlemeyi sürdürecek.

Aylan bebeğin hafızamıza mıh gibi saplanan masum yüzlü fotoğrafını nasıl unutabiliriz?

Esed ülkemizin tüm iyi niyetli tavsiyelerine rağmen protestoları kanla bastırmayı tercih etti. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölücü örgütün binlerce TIR ile beslenmesini nasıl unutabiliriz?

Halep'te, Şam'da, Hama'da, Humus'ta, Dera'da, MÜnbiç'te, Özgür Suriye bayrağıyla ay yıldızlı bayrağımızı yan yana gördükçe, şad oluyoruz.

Arap ve İslam aleminin Suriye'nin yeniden inşasına liderlik etmesi, diğer ülkelere örnek olması gerekiyor.

HALEP BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILIYOR

Yakın bir zamanda Halep Başkonsolosluğu'nu açıyoruz. İhtiyaç olan her alanda Suriye'ye destek vereceğiz.