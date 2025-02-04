Suudi Arabistan'ın ardından ikinci ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştirecek olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin yeni lideri Şara'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya geleceğini bildirdi.

İLİŞKİLERDE YENİ BOYUT

Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağını duyurdu. Suriye'deki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların ele alınacağını kaydeden Altun, "Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçleneceğine ve boyut kazanacağına inanıyoruz" dedi.

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