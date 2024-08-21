Melisa Sözen, Fransız 'Le Bureau des Legendes' dizisinin üçüncü sezonunda yer aldı. Dizide YPJ'li bir kadın terörist rolünü canlandıran Sözen'in dizideki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, oyuncuya tepkileri beraberinde getirdi.

Öte yandan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun 25 Haziran tarihinde oyuncu Sözen ile bir araya geldiği sosyal medya paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepkilere sebep oldu.

Sosyal medya platformu X üzerinden "Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" notuyla paylaşım yapan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'na sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, "En soldaki PYD rolünü oynadı PKK'lı rolünü de haftaya sen oynarsın Erdal her şeyi yapıp Atatürk fotosu önün de nasıl foto veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "CHP bölücü teröristin propagandasını yapıyormuş demek" dedi.