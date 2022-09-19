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Politika

Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT yorumu: İnanan da inanmayan da ahlaki ortak paydaya uymak durumundadır

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan sanatçı Ahmet Özhan, LGBT'nin topluma etkisine ilişkin, 'İnanan da inanmayan da ahlaki ortak paydaya uymak durumundadır. Bu inançla alakalı bir şey değil. Bu yaradılış ve fıtratla alakalıdır. Üretime katkısı olmayan bir ilişkinin varlıksal olarak izahını yapamazsın. Amaçsız hazlar için yaratılmadık. Meseleyi bu açıda değerlendiriyorum. İslam kültürü ve anlayışı içerisinde güzele davet etmeli ve sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye etmek inanan insanların görevidir. Bu meseleye kimseye karışmam diyerek bakamam. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir' dedi.

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
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Sanatçıdan siyasetçiye, yazardan oyuncuya herkesin kendi arafını anlattığı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu sanatçı Ahmet Özhan oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Özhan, LGBT'nin topluma etkisine ilişkin, "Cenabı hakkın varlığı yaratması ve bu varlığın nasıl yaşaması gerektiğini ifade ettiği Şer-i Şerif denilen kanunlar var. Bunlar inananlar için tartışılacak şeyler değildir. İnanan da inanmayan da ahlaki ortak paydaya uymak durumundadır. Bu inançla alakalı bir şey değil. Bu yaradılış ve fıtratla alakalıdır. Üretime katkısı olmayan bir ilişkinin varlıksal olarak izahını yapamazsın. Amaçsız hazlar için yaratılmadık. Meseleyi bu açıda değerlendiriyorum. Biz bu döneme denk geldik. Bu problemler içerisinde inanan bir kişi atölye çalışmasını ne şekilde yapıyor? İmtihan bundan ibaret. Sana verilen sayılı nefes içerisinde imtihanı nasıl yapıyorsun? Mesele bundan ibaret. Görüşümü söylemem sağcı veya solcu olmam ile alakalı değil. Varlıktaki konumumu mantıklı bir şekilde kullanmam ile alakalı." dedi.

"BU YARADILIŞA UYGUN BİR ŞEY DEĞİLDİR, KİMSE KUSURA BAKMASIN"

Özhan, "Erkek ile kadın işlevsel olarak özel yaratılmıştır. Birliktelikleri neslin devamı için üretkenlik getirir. Bunun sahih yoldan yapılması gerekir. İki erkek veya iki kadının birlikteliği nefsi tatmin içeriyorsa bu paradigma varlığın bütünselliğinden koparıyor. İslam kültürü ve anlayışı içerisinde güzele davet etmeli ve sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye etmek inanan insanların görevidir. Bu meseleye kimseye karışmam diyerek bakamam. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Bunu söylemek benim inancımın icabıdır. Bunu belirtmezsem kendime olan saygımı kaybederim." ifadelerini kullandı.

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