Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Yüksek teknolojiye yatırım artacak

Kacır, birtakım programlara katılmak için geldiği Konya'da "Orweld Gazaltı Kaynak Telleri Fabrika Açılış Töreni"nde, teknolojik ilerleme ve dijital dönüşümün, yeni bir çağın kapılarını araladığını, içinde bulunulan "Dördüncü Sanayi Devrimi" çağının, dünyada tüm dengeleri değiştirdiğini dile getirdi.

Küresel güç mücadelesinin teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm gibi parametreler üzerinden yaşandığını aktaran Kacır, "İşte bu paradigma değişimini yakalayan ülkeler, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak. Türkiye olarak bizler de bu noktada önemli bir iddia sahibiyiz. Geride bıraktığımız son 22 yılda, yerli ve milli bir anlayışın temellerini atarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdik. Dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek organize sanayi bölgesi altyapısı kurduk." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, özel sektörün yatırım iştahını artıracak teşvik paketleri uyguladıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken, devlet desteklerini sanayi sektörüne, KOBİ'lere, araştırmacılara ve girişimcilere sunduk. Bugün ülkemiz 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde teknoloji girişimi ile milli teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusuna sahibiz. Artık rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk sanayisi, küresel üretim üslerinden biridir. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde ihracatımız vardı. Bugün ise 255,8 milyar dolarlık rekor bir ihracattan söz ediyoruz. Bu ihracatın yaklaşık 241 milyar dolarını imalat sanayi ürünleri oluşturuyor. Gurur verici bir tablo. Türk sanayisinin, ülke ekonomisinde ve kalkınmasında ana aktör olduğunu kanıtlar nitelikte."

- "YÜKSEK TEKNOLOJİYE YATIRIM ARTACAK"

Türkiye'nin yeni nesil endüstri politikasının somut örneğinin Togg olduğunu dile getiren Kacır, "Önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgar ve hidrojen enerjisi sistemleri alanlarında lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. Yatırım teşvik sistemimizi revize ederek, büyük ölçekli yatırımlarla arz güvenliğini sağlayacak, yüksek teknolojiye yönelik yatırımları artıracak, böylece cari açığın azaltılması ve fiyat istikrarı hedefine daha fazla katkı vereceğiz." diye konuştu.

Kacır, sanayide rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için fırsat pencerelerinden birinin de dijital dönüşüm olduğuna dikkati çekti.

Bu nedenle, model fabrikalar ile işletmelere uygulamalı yalın üretim ve dijital dönüşüm eğitimleri sağladıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"2012'de faaliyete geçen Konya Model Fabrikayla Konya sanayisinin verimlilik odaklı dönüşümünde işletmelerimizin yanında yer alıyoruz. Bugüne dek 50 firmamız öğren-dönüş programını tamamladı. Bu vesileyle, firmalarını daha rekabetçi bir yapıya taşımak isteyen sanayicilerimizin model fabrikamızın sunduğu eğitim ve danışmanlık imkanlarından yararlanmaları için çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne dek model fabrikalarımızdan yararlanan işletmelerimizde verimlilikte yüzde 76'ya ve üretimde yüzde 140'a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18'e kadar tasarruf sağladık."

- YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sanayide yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş için uluslararası finansman kaynaklarına erişimi de hızlandırdıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Organize sanayi bölgelerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandırmak adına Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz. OSB'lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırıyoruz. Yine Dünya Bankası ile işbirliğinde, yeşil dönüşümdeki en kapsamlı ve en büyük bütçeye sahip çalışmamızı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni devreye aldık. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip projeyi, Bakanlığımız koordinasyonunda KOSGEB ve TÜBİTAK'la yürütüyoruz."

Yeni sanayi tesisleriyle, Türkiye Yüzyılı'nı üretim ve katma değer yüzyılı yapma yürüyüşüne kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çeken Kacır, açılışı yapılan tesisle birlikte, metal işleme sektörünün vazgeçilmez parçası olan kaynak tellerinde yerli üretim kabiliyetlerini güçlendireceklerini, 300 kişiye istihdam sağlayacak tesisin milli teknoloji hamlesinin başat sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kaynak tellerini yerli imkanlarla tedarik etmeye imkan sağlayacağını belirtti.

Açılış töreninde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Orweld Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral da konuşma yaparak, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından Kacır ve beraberindeki heyet tesisi gezdi.