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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İspanya'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı'na katılmak için İspanya'nın Büyük Kanarya Adası'na geldi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 02:51 - Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İspanya'da
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OECD üyesi ve davetli ülkelerden üst düzey katılımın gerçekleştiği toplantıda Türkiye'yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank temsil ediyor.

Türkiye, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Danimarka, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD ile birlikte Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğine katılan Bakan Varank'ın Bakanlar Toplantısı kapsamında, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Meta Başkan Yardımcısı Markus Reinisch, ABD Siber Uzay ve Dijital Politika Konularında Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel Fick ve Avrupa Birliği İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürü Robert Viola ile ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir dijitalleşme yoluyla ekonomik büyüme için strateji arayışlarının ele alınacağı Bakanlar Toplantısı 15 Aralık'ta sona erecek.

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