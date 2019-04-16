Sandıktaki oyun yargıya taşındı
AK Parti, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan ve sandık kurulu başkanları ile 116’sı akraba 962 kişi hakkında ‘görevi kötüyü kullandıkları’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
- HABER MERKEZİ
31 Mart yerel seçimlerinde Maltepe’de usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesinin üzerine AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyeleri ile ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, Maltepe’deki usulsüzlükler ve il dışından getirilen sandık görevlileri bir bir sıralandı. Suç duyurusunda Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyelerinin birçok suça imza attığı ifade edildi. Kaplan’ın kendisine verilen görevi 298 Sayılı Kanunun 139. Maddesi ve Türk Ceza Kanununun 257. Maddesi kapsamında kasten kötüye kullandığı belirtildi. Görevi kötüye kullanmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçların seçimlerin sonucuna doğrudan tesir ettiği vurgulandı.
962 KİŞİ İL DIŞINDAN
Maltepe’de 116 sandık başkanı ve görevlisinin karı, koca, oğul gibi yakınlık derecesinde akraba oldukları tespit edildi. AK Parti’nin dava dilekçesine göre 31 Mart günü Maltepe’de, İstanbul dışında ikamet eden 962 kişi görev yaptı. Kanuna aykırı olarak sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yapan bu kişilerin isimleri delilleriyle birlikte ortaya konuldu. Hakkari’de görevli asker A.O, Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü H.İ, Ankara Altındağ ilçesinde yönetmen olan S.A, Bolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö 962 kişiden sadece birkaçı. Dilekçede ismi verilenlerin, yasaya aykırı olarak İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurulları oluşturdukları belirtildi.
Özel kalemden inkar edin talimatı
Maltepe Kaymakamlığı bin 93 sandık için ilçe hudutları içerisinde görev yapan 3 bin 101 kamu görevlisinin listesini çıkarttı. Ancak ilçe seçim kurulu kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından usûl ve yasaya aykırı olarak 962 kişiyi başka il ve ilçelerden getirerek seçim günü görevlendirdi. Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Melih Morsümbül, bu kişileri arayıp onları ‘savcılık tarafından ifadeye çağrılacaksınız” yönünde uyardı. Morsümbül, aradığı kişilere “Bizi belediye yönlendirdi demeyin. Şahsen başvurarak sandıklarda görev aldık” deyin şeklinde talimat verdi.
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