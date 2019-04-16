Sandıktaki oyun yargıya taşındı

31 Mart yerel seçimlerinde Maltepe’de usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesinin üzerine AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyeleri ile ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda, Maltepe’deki usulsüzlükler ve il dışından getirilen sandık görevlileri bir bir sıralandı. Suç duyurusunda Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan, sandık kurul başkanı ve üyelerinin birçok suça imza attığı ifade edildi. Kaplan’ın kendisine verilen görevi 298 Sayılı Kanunun 139. Maddesi ve Türk Ceza Kanununun 257. Maddesi kapsamında kasten kötüye kullandığı belirtildi. Görevi kötüye kullanmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçların seçimlerin sonucuna doğrudan tesir ettiği vurgulandı.

962 KİŞİ İL DIŞINDAN

Maltepe’de 116 sandık başkanı ve görevlisinin karı, koca, oğul gibi yakınlık derecesinde akraba oldukları tespit edildi. AK Parti’nin dava dilekçesine göre 31 Mart günü Maltepe’de, İstanbul dışında ikamet eden 962 kişi görev yaptı. Kanuna aykırı olarak sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olarak görev yapan bu kişilerin isimleri delilleriyle birlikte ortaya konuldu. Hakkari’de görevli asker A.O, Samsun Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü H.İ, Ankara Altındağ ilçesinde yönetmen olan S.A, Bolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan A.Ö 962 kişiden sadece birkaçı. Dilekçede ismi verilenlerin, yasaya aykırı olarak İstanbul’un Maltepe ilçesinde ikamet etmedikleri halde görevlendirilerek sandık kurulları oluşturdukları belirtildi.