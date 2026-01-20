Şanlı bayrağımıza hain saldırı... Tepkiler peş peşe geldi: Hiçbir provokasyon cezasız kalmayacak

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG sempatizanlarından oluşan bir grup, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek Türkiye'nin vize başvuru merkezine saldırı düzenledi.

Örgüt sempatizanları binayı taşlarken, gruptan bazı provokatörlerin binanın dış cephesine tırmanarak Türk bayrağına ulaşmaya ve zarar vermeye çalıştığı görüldü.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.

Bu tür eylemleri planlayan ve icra edenler bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır.

Söz konusu saldırıyla, terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiği görülmektedir. Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir.

Olayla ilgili olarak, ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır."

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.



Bu tür eylemleri planlayan ve icra... — Burhanettin Duran (@burhanduran) January 20, 2026

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.



Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.



Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.... pic.twitter.com/HiXfZ8CIca — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2026

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur girişimin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır. Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."

BAKAN URALOĞLU: BAYRAĞIMIZA UZANAN HER ELİ KIRACAK KUDRETE SAHİBİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti; bayrağına uzanan her eli kıracak kudrete, sınırlarının ve milli değerlerinin güvenliğini her şart altında sağlayacak iradeye sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kararlıdır ve milli değerlerine yönelen hiçbir tehdide sessiz kalmayacaktır. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacak, bu topraklarda tek söz yine milletimizin olacaktır...

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum.



Türkiye Cumhuriyeti; bayrağına uzanan her eli kıracak kudrete, sınırlarının ve milli değerlerinin güvenliğini her... pic.twitter.com/IIGSE1yTra — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) January 20, 2026

BAKAN IŞIKHAN: NE ÜLKEMİZİN NE DE BÖLGEMİZİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER YOKTUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terör örgütü YPG/SDG'nin, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına karşı gerçekleştirdiği provokasyonu lanetledi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Var olduğu günden bugüne sivil, kadın, çocuk ayrımı yapmaksızın binlerce masumun canına kıyan YPG terör örgütünün bugünkü provokasyonunu lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yeni bir karanlık sayfayı açmak niyetinde olanlara izin vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer yoktur.' Mukaddes bildiğimiz Türk bayrağına uzanan kirli ellere gereken cevaplar verilecektir."

BAKAN YUMAKLI: ALÇAK VE PROVOKATİF SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin, "Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından, şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak ve provokatif saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Devletimiz sınır güvenliğini, milli onurunu ve vatandaşlarının huzurunu koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir. Milletimizin feraseti ve devletimizin kudretiyle bu tür provokasyonlar amacına ulaşamayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimizden asla sapmadan, bayrağımıza, vatanımıza ve istiklalimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

BAKAN KURUM: ŞANLI BAYRAĞIMIZA YÖNELİK PROVOKASYONA SOYUNANLAR ATEŞLE OYNAMIŞTIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şanlı bayrağımıza yönelik provokasyona soyunanlar ateşle oynamıştır. Bayrağımız hedefse, cevabımız nettir: Devletimiz gerekeni yapacaktır." açıklamasında bulundu.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza yönelik provokasyona soyunanlar ateşle oynamıştır. Bayrağımız hedefse, cevabımız nettir: Devletimiz gerekeni yapacaktır." ifadelerine yer verdi.