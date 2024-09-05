Yeniden Refah Partisi'nde Şanlıurfa depremi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, istifa sürecine ilişkin katıldığı Habertürk yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülpınar'ın açıklamaları şöyle;

Halka rağmen siyaset olmaz. Halk ne derse o olacak. Benim için makam mevki önemli değil. Ben sıfır borçla bir belediye devraldım demeyi çok isterdim. Hükümet zaten parayı gönderiyor bir sıkıntı yok. Buraya gelirken bile çok sıkıntı oldu. Biz en baştan beri Refah Partisiyle görüştük; süreçte bütün partiler bana teklifte bulundu 'Bizim adımıza aday ol' diye. CHP'den de bize teklif geldi. Milletvekilliği döneminde de teklif geldi. Biz tercihimizi Yeniden Refah Partisi'nden yana kullandık. Ben Refah Partisi'nin farklı bir yol izleyeceğini düşündüm.

"ŞANTAJVARİ ŞEYLER OLDU"



Aday tanıtımının olduğu gün odayı terk ettim. Adaylar, encümenler istediğimiz gibi olmadı. Beni Genel Başkan'a şikayet ediyorlar 'Bizim istediğimiz adayları çıkartmıyorlar ilçede' diye. Bunların hepsini geçtik. Şantajvari şeyler de oldu. En son bardağı taşıran nokta bana tebligat yapılıyor. Biz kongre kararı aldık ne diyebilirim? Hayırlı olsun dedik. Keramet sizde olduğu için herhalde Kasım Gülpınar önemli değil diye düşündüler herhalde. Ben de 'Tamam' dedim o zaman.

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