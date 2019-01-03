Sarıgül, CHP’nin oylarını bölecek

CHP’de Şişli Belediye Başkanlığı için 2014 seçimlerinden sonra başlayan kavganın fitili 2019 yerel seçimleriyle birlikte yeniden ateşlendi. Şişli’den başkan adaylığı için müracaat eden Mustafa Sarıgül, her fırsatta başka ilçeden aday olmayacağını dile getirdi. Bir ara Eyüpsultan adaylığı için ismi geçse de bu teklife de olumsuz yanıt veren Sarıgül, kampanyasına Şişli’den start verdi. Mustafa Sarıgül’ün, Şişli adaylığına sıcak bakmayan CHP’yi zora sokacak bir planı olduğu ortaya çıktı. Sarıgül’ün öncelikle DSP’den aday olmayı düşündüğü, DSP olmazsa seçime katılacak başka bir partiden aday olabileceği belirtiliyor.

SEVİGEN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Sarıgül ekibinin DSP ya da başka bir partiden İBB adaylığı için kafasındaki isim de, bir dönem Deniz Baykal’ın sağ kolu olan Mehmet Sevigen. Bunun dışında ilçeler için de farklı isimlerle temas kuruldu. Balkan göçmenlerinin çok sevdiği ve üç dönem başkanlık yapan Mustafa Değirmenci’yle Avcılar için görüşüldü. Değirmenci’nin oğlunun da CHP’den adaylık başvurusu bulunuyor. Yine Deniz Baykal’a yakınlığıyla bilinen İsmail Ünal da Beşiktaş’a düşünülüyor. ANAP’tan bir dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Bahadırlı ve Beykoz için Alaattin Köse’yle görüşen Sarıgül’ün bu isimlerden de ‘olur’ aldığı öğrenildi.

Yeni isimler de katılacak

Sarıgül’ün CHP’den aday gösterilmemesi durumunda CHP’den başka isimlerle de temasa geçeceği öğrenildi. Öncelikli olarak Şişli’yi kazanmak için çalışacak olan Sarıgül’ün CHP’nin bazı belediyeleri kaybetmesinin önünü açacağı konuşuluyor. Avcılar’ı çok az farkla kazanan CHP’nin, Mustafa Değirmenci’nin Sarıgül organizasyonuna katılması durumunda ilçeyi kaybedeceği parti kulislerinde konuşulmaya başladı.

Kocaeli’de CHP’lilerin iP’li aday isyanı

Kocaeli’nin Körfez İlçesi’nde, adayın İP’ten olacağı yönündeki duyumlara tepki gösteren CHP’liler, parti binasında oturma eylemi başlattı. CHP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Papakçı, genel olarak CHP ve İP ittifakına karşı olmadıklarını ancak ittifakın Körfez İlçesi’nde en az yüzde 22 oyu olan CHP’nin çatısı altında olmasını istediklerini söyledi.

Seçime 13 parti katılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart yerel seçimlerine 13 partinin katılacağını açıkladı. Seçime katılacak partiler şöyle:

-AK Parti

- Bağımsız Türkiye Partisi

- BBP

- CHP

- Demokrat Parti

- DSP

- HDP

- Hür Dava Partisi

-İP

- MHP

-Saadet Partisi

- Türkiye Komünist Partisi

- Vatan Partisi

(Akşam)