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Politika

Şaşırtan iddia: Meral Akşener ısrar olmayınca küstü

İYİ Parti 27 Nisan'da seçimli kongreye gidiyor. Kongrede aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A takımından 'aday ol' baskısı beklediği ancak bu yönde bir çağrı almadığı gibi üstüne kendi adaylıklarını açıklamalarına küstüğü öne sürüldü.

Yeni Şafak19 Nisan 2024 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Şaşırtan iddia: Meral Akşener ısrar olmayınca küstü
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İttifaksız girdiği 31 Mart yerel seçimlerinden beklediğini bulamayan ve sonrasında olağanüstü kongre için düğmeye basılan İYİ Parti'de aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Akşener'in koltuğuna talipli sayısı şu an için 5.

ÖNERİLMEYİ BEKLİYOR

Çoklu aday ile kongreye gidilmesi beklenirken 27 Nisan'da yapılacak kongrede Akşener'in yeniden aday olmamasının asıl sebebine ilişkinde kulislerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Akşener'in aday olmama açıklamasının altında kurmayları tarafından yeniden aday gösterilme isteğinin yattığı öğrenildi. Ancak Akşener'in açıklamasının ardından önce Tolga Akalın, sonrasında ise Koray Aydın adaylıklarını duyurdu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu gelişmeler karşısında Akşener'in tepkisini küserek ortaya koyduğu ileri sürüldü.

Akşener'in yakın çalışma ekibi, yeniden aday olması için birkaç adayın geri çekilmesi ya da bu yönde ısrarın daha yüksek bir şekilde dile getirilmesine bağlı olduğunu savunuyor.

İYİ Parti'de şimdilik Aydın ve Akalın'ın dışında Müsavat Dervişoğlu, Günay Kodaz ve İstanbul Teşkilatı Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekdaş'ın adaylığı bulunuyor.

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