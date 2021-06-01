''Savaş esnasında bize destek veren Türkiye'ye müteşekkiriz''

AA 01 Haziran 2021 Salı 14:19 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 14:24

Cumhurbaşkanı Alvi, başkent İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'nda konuşma yaptı.

"EİT ülkelerinin ticaret, turizm ve ekonomik mekanizmalar aracılığıyla ilişkilerini ilerletmeleri gerekiyor." diyen Alvi, Orta Asya ülkelerini denize bağlayacak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun bunun çok iyi bir örneği olduğunu söyledi.

Alvi, EİT üye ülkelerine kalkınma için sıkı ortaklık çağrısında bulundu.

- Keşmir halkına desteğimiz sürecek açıklaması

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser ise EİT içerisinde etkili iş birliği için kapsamlı bir çerçevenin hazırlanmasına ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, kalkınma için bölgenin coğrafi konumundan faydalanmaları gerektiğini söyledi.

Kayser, Pakistan'ın barıştan taraf olduğunu ancak bölgede kalıcı barış için Keşmir meselesinin mutlak surette çözülmesi gerektiğini ifade ederek, İslamabad'ın bölge halkına Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda kendi kaderini tayin hakkı verilene kadar Keşmirlilere yönelik siyasi, diplomatik ve manevi desteğinin süreceğini söyledi.

- Batılı ülkelerin İsrail'in saldırılarına sessiz kalması "dikkat çekti"

Afganistan'daki barış sürecine de değinen Kayser, Pakistan'ın Afganistan'da istikrar ve barışı görmek istediğini vurguladı.

Kayser, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail saldırıları kabul edilemez." dedi.

Batılı ülkelerin İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalmasının dikkat çektiğini ifade eden Kayser, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadıklarını söyledi.

- Taliban'ın barış sürecine katılması önemli

Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ise Afganistan'ın terörizm ve aşırıcılığın yakıcı alevleri arasında mevcudiyetini korumaya çalıştığına dikkat çekerek, sivillerin ve devlet kurumlarının hedef alındığını anımsattı.

Rahmani, ülkede teşkil edilecek bir barışın tüm bölgeyi etkisi altına alacağına işaret ederek, EİT üye ülkelerinden terör ve aşırıcılıkla mücadelede Afganistan'a yardımcı olmalarını istediğini belirtti.

Afganistan'da en önemli gündemin barış olduğunu dile getiren Rahmani, Taliban'ın barış sürecine katılmasının önemli olduğunu ve mevcut krizin çözümünün siyaset ile mümkün olduğunu söyledi.

- "Türkiye'ye desteği için müteşekkiriz"

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ise geçen 1,5 yıllık sürede Ermenistan tehdidi ve işgali altındaki toprakların kurtarılması ve bağımsızlığa kavuşması anlamında önemli gelişmeler yaşandığına atıfta bulunarak, 30 yıllık işgale son verdiklerini söyledi.

Gafarova, mücadelelerinin haklı bir gerekçeyle yapıldığına dair BM ve farklı uluslararası kuruluşlara beyanlarda bulunduklarını anımsatarak, "Bu savaş esnasında bize desteğini esirgemeyen Türkiye'ye müteşekkir olduğumuzu yinelemek istiyoruz. Kardeş ülke Türkiye bizi sürekli olarak destekledi. Türkiye hükümetine müteşekkiriz." dedi.

Geçen sene kasımda yapılan anlaşmaya Ermenistan'ın muhakkak uyması gerektiğinin altını çizen Gafarova, işgalden kurtarılan bölgedeki altyapının tamamen yok edildiğini ve şehirlerin ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Pakistan'ın ev sahipliğinde başkent İslamabad'da gerçekleştirilen konferans iki gün sürecek.