Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Sybiha, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sybiha, Türkiye ile Ukrayna arasında işbirliklerin geliştirilmesi yönünde ciddi potansiyel bulunduğunu belirterek "Geliştirmemiz ve çalışmamız gereken birçok fırsat olduğunu düşünüyorum. Havadan karaya her yerde Ukrayna-Türkiye ilişkileri yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Ankara ile Kiev arasındaki özellikle güvenlik alanında gelişen işbirliğine dikkati çeken Sybiha, halklar ve iş dünyaları arası iletişim ile güvenlik alanındaki işbirliğinin iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığını kaydetti.

Sybiha, "Her zaman da vurgu yaptığımız gibi Türkiye-Ukrayna ilişkileri bir kazan-kazan ilişkisidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, savaş sonunda "adil, sürdürülebilir, kapsayıcı ve kalıcı barışı" hedeflediğini söyleyen Sybiha, bu hedeflerine ulaşmak için Türkiye gibi partnerlerin desteğini beklediklerinin altını çizdi.

Sybiha, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde oynadığı rolün önemine değinerek Türkiye'nin destekleri ve çabalarıyla işletilen Karadeniz Tahıl Girişimi ile süregelen gıda ihracatının Ukrayna ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında yürütülen barış müzakerelerinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne özel önem atfeden Sybiha, "Barış girişimleri bağlamında Türkiye ve şahsen Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü çok kıymetli, buna çok değer veriyoruz ve devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Sybiha, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de yakın temas halinde olduklarını belirterek birbirlerini bölgedeki son gelişmeler konusunda bilgilendirdiklerini, Karadeniz'de istikrarın sağlanması ve seyrüsefer serbestliğinin oluşması için atılacak adımları da görüştüklerini ifade etti.

- SAVAŞIN UKRAYNA EKONOMİSİNE YANSIMASI

Bakan Sybiha, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'nın "işgal ettiği toprakların" yarısının geri alındığını, ancak buna rağmen Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin "işgal altında" bulunduğunu kaydetti.

Savaşın Ukrayna ekonomisi üzerindeki etkisine de değinen Sybiha, savaştaki bir günün Ukrayna'ya maliyetinin yaklaşık 220 milyon doları bulduğunu söyledi.

Dünya Bankası verilerine dayanarak savaş boyunca ülkenin altyapısına verilen zararın 600 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Sybiha, "Ukrayna altyapısına verilen zararın boyutu göz önüne alındığında, gelecekte çok büyük bir yeniden yapılanma ve inşa süreci ile projeler olacağı anlamına geliyor. Bu noktada Türk şirketlerini de Ukrayna'da görmekten mutluluk duyarız." dedi.

Sybiha, ülkesindeki tüm zorluklara rağmen enflasyonun kontrol altında tutulması, üretim ve ihracatın sürmesi neticesinde ekonomilerinin yüzde 3 ila 5 büyüme gösterdiğini kaydetti.

Savunma sanayisi kapasitesinin savaşla birlikte önemli ölçüde arttığını belirten Sybiha, "Savunma sanayisi üretimimizi savaş zamanı boyunca 6 katına çıkardık." ifadesini kullandı.

- "(ADF) GELECEĞİN TRENDLERİNİN BELİRLENDİĞİ BİR PLATFORM"

Antalya Diplomasi Forumu'nun kapsamlı oluşunu takdir eden Sybiha, etkinliğin, yalnızca bir konferans değil, aynı zamanda küresel meselelerin tartışıldığı ve yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir platform haline geldiğini vurguladı.

Sybiha, "ADF organizatörlerine hakkını vermek istiyorum. Burası birçok uzmanı dinleyip görüş alabileceğimiz, yeni fikirler edinebileceğimiz, çok önemli görüşmeler yapabileceğimiz ve geleceğin trendlerinin de aslında bir nevi belirlendiği platforma dönüştürülmüş." diye konuştu.

Ukrayna heyeti olarak forumda son derece verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Sybiha, aralarında yaklaşık 11 Afrika ülkesinin dışişleri bakanının da bulunduğu birçok yetkiliyle ikili temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sybiha, görüşmelerinin hepsinde ana gündemin Rusya-Ukrayna Savaşı ve bunun küresel etkileri olduğunu, Afrikalı muhataplarıyla da özellikle Ukrayna'nın gıda güvenliği için kıtaya sunabileceği desteklerin ele alındığını aktardı.