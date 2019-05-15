'Savunma yok taarruz var'

Başkan Erdoğan, iftar sonrasında istişarelerde bulunduğu milletvekillerine İstanbul seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan’ın dinlediği vekillerin, koruma sayısının azaltılması, ilçelerde miting yapılması yerine ev toplantılarına ağırlık verilmesi, çakarlı arabaların kullanılmaması gibi önerileri dile getirdikleri öğrenildi. Önerilere göre kendisi de söze giren Erdoğan’ın, “Siyaset, insan kazanma sanatıdır. Hiçbir kardeşimizi kırmadan, dışlamadan, kenara koymadan vefasızlık etmeden, Sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Velev ki bizim gönlümüzü kalbimizi kırsalar da” dediği belirtildi.

MAKYAJI DÖKÜLECEK

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na isim vermeden değinen Erdoğan’ın, “CHP adayının makyajı dökülecek. İstanbul halkına gerçek yüzünü göstermek gerekiyor” dediği kaydedildi. İmamoğlu’nun kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganına değinen Erdoğan’ın, “FETÖ pompalıyor. HDP destekliyor” değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi. İmamoğlu’nun mağdur rolü oynadığını ve bunun halka iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Erdoğan’ın, “Bu YSK’nın kararı, halka bunu iyi anlatın” talimatı verdiği bildirildi.

POPÜLİST POLİTİKA BEKLENMESİN

Erdoğan’ın AK Parti’nin siyaset anlayışını, “Biz, alalım da nasıl olursa olsun alalım düşüncesinde değiliz inandığımızı inandırmalıyız. İnancımız ve medeniyetimizde sahterkarlık yok. Sadece bu seçimi almak için popülist politika bekleyen varsa, benim ne dinimde, ne medeniyetimde böyle bir yer var” sözleriyle aktardığı bildirildi. Bazı isimlerin, “Savunmada mı, taarruzda mı hareket edeceğiz” sorusuna Erdoğan’ın, “Herkes zaten çok savunmada kalındığını düşünüyor. Savunmada değil, taarruzda olmalıyız. Korkaklık ürkeklik olmayacak. Güler yüzle sevecenlikle sempatiyle alacağız. Hepimiz tek bir oyun heba olmaması için çalışacağız. Binali Beyle kazanacağız. Rabbim bu zaferi bize lütfedecek” dediği kaydedildi.

VEKİLLERE İSTANBUL GÖREVİ

Başkan Erdoğan’ın, İstanbul’daki seçim çalışmalarında görev almak üzere tüm milletvekillerinin özellikle İstanbul’daki arkadaşlarını, akrabalarını arayıp destek istemesinin doğru olacağını söylerken, İstanbul’da nüfus yoğunluğu olan 22 ilin milletvekillerinin hemşerilerinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmaları talimatı verdiği kaydedildi. Erdoğan’ın ayrıca, “Herkes koordinasyon içinde çalışsın. Kimse kafasına göre program yapmasın” dediği ve AK Partili 25 belediyenin, her akşam iftar programları ve devamında da sahura kadar faal olması talimatını verdiği belirtildi.

ERCİŞ ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

24 Haziran ve 31 Mart seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerin de tam olarak yapılamadığı vurgusu karşısında da Başkan Erdoğan’ın, her iki seçimin sonuçlarının da tam olarak değerlendirmeye tabi tutulacağı mesajını verdiği bildirildi. Van’ın Erciş belediyesinin kaybedilmesini örnek veren Başkan Erdoğan’ın, “Erciş’i kaybetmemize yüreğim yanıyor. Van’a milyarlarca yatırım yaptık, yine yapacağız ama hala vatandaş bizden siyasi mesaj bekliyorsa ona üzülüyorum. Bizim yaptığımız hizmetleri hangi hükümetler yaptı” serzenişinde bulunduğu öğrenildi.

Sana bin kişi yakışır mı?

Bingöl Milletvekili Fezvi Berdibek’in söz alarak “Burada 300 kişiyiz. Hepimiz 100’er kişiyi ikna etsek 30 bin kişi. İşte seçim kazanıldı. Hadi hayırlı olsun. Ben kendi adıma isimleriyle yazılı olarak bin kişi söz veriyorum” demesi üzerine Başkan Erdoğan’ın, “Sen Fevzi Berdibek’sin. Sana bin kişi yakışır mı?” diye takıldığı öğrenildi.