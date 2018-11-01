Savunmada tekno devrim

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi’nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde katılımcılara hitap etti. Milli teknoloji geliştirme altyapılarının, optik sistemler araştırma laboratuvarının ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil mühimmatların Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi: Bu projelerin Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem, haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri konusunda önemli neticeler alındı.”

DAHA GELİŞMİŞ UYDU

“Hizmete alınan uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermek zorunluluğu bulunuyor. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz hedeflerimizden biri de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı kısa adıyla OPMER işte bu amaçla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.”

SAYILI LABORATUVAR

“OPMER altyapısı toplam 16 laboratuvardan oluştu. Tesiste uydu kameralarının yanında yurt dışından tedariğinde zorluk yaşanan hassas optikler ve teleskoplarda kullanılan büyük çaplı aynaların da üretilecek. Türkiye’de bu alanda kurulan ilk merkez olan OPMER’in dünya genelinde konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirilen sayılı laboratuvarlardan. Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Hamdolsun bu noktada da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayinde yüzde 20’lerde olan yerlilik, millilik oranını bugün yüzde 65’lere çıkardık.”

ÖNEMLİ ALTYAPI

“Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS’ın da bu katkılardan biri. Artık milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri, yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tarafından yapılacaktır. HABRAS’ın işletmeye alınmasıyla savunma sanayimiz Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu önemli bir yeteneğe ve altyapıya kavuşmuş oluyor.”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’ne katıldı.

MİLLİ SİLAHLAR TEST EDİLDİ

Başkan Erdoğan’ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde bir konuşma yaptı ve daha sonra Milli Silah Sistemi, Pulat Tahrip Sistemi ve Harp Başlığı Raylı Sistem Testi başarıyla gerçekleştirildi.

TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi yapıldı

Erdoğan’ın talimatıyla Pulat ilk kez test edildi

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