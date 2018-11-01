Savunmada tekno devrim
Türkiye ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemini üretmek için çalışmalara başladı. Başkan Erdoğan S-400 ve Patriotların yerli versiyonu uzun menzilli füze savunma sistemi ‘Siper’in müjdesini verdi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi’nde düzenlenen Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde katılımcılara hitap etti. Milli teknoloji geliştirme altyapılarının, optik sistemler araştırma laboratuvarının ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen yeni nesil mühimmatların Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi: Bu projelerin Türkiye’ye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayarak, özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem, haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri konusunda önemli neticeler alındı.”
DAHA GELİŞMİŞ UYDU
“Hizmete alınan uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermek zorunluluğu bulunuyor. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz hedeflerimizden biri de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı kısa adıyla OPMER işte bu amaçla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.”
SAYILI LABORATUVAR
“OPMER altyapısı toplam 16 laboratuvardan oluştu. Tesiste uydu kameralarının yanında yurt dışından tedariğinde zorluk yaşanan hassas optikler ve teleskoplarda kullanılan büyük çaplı aynaların da üretilecek. Türkiye’de bu alanda kurulan ilk merkez olan OPMER’in dünya genelinde konuyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirilen sayılı laboratuvarlardan. Son yıllarda Türkiye’ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Hamdolsun bu noktada da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayinde yüzde 20’lerde olan yerlilik, millilik oranını bugün yüzde 65’lere çıkardık.”
ÖNEMLİ ALTYAPI
“Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı HABRAS’ın da bu katkılardan biri. Artık milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri, yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tarafından yapılacaktır. HABRAS’ın işletmeye alınmasıyla savunma sanayimiz Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu önemli bir yeteneğe ve altyapıya kavuşmuş oluyor.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’ne katıldı.
MİLLİ SİLAHLAR TEST EDİLDİ
Başkan Erdoğan’ın katıldığı Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni’nde bir konuşma yaptı ve daha sonra Milli Silah Sistemi, Pulat Tahrip Sistemi ve Harp Başlığı Raylı Sistem Testi başarıyla gerçekleştirildi.
TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi yapıldı
Erdoğan’ın talimatıyla Pulat ilk kez test edildi
ŞİMDİ DAHA İLERİ GİDİYORUZ
“Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız için tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerli, milli... Tıpkı savunma sanayinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. İHA’ları da SİHA’larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 2019’un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi.”
VARANK: YERLİLEŞMEDE YÜZDE 65’E ULAŞTIK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni’nde konuşma yaptı. Bakan Varank, “Ülkemiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Bu alanları AR-GE alt yapısını geliştirmek için fırsat olarak görüyoruz. Çabalaramız sayın Başkanımızdan aldığımız vizyonla şekillendi. Ülkemize teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi. Varank, “En büyük yerlileşme oranını savunma sanayiinde yaparak yüzde 65 oranına ulaştık. Attığımız her adım tam bağımsız ve güçlü Türkiye içindir. TÜBİTAK çalışmalarının altını oyan hain FETÖ’nün ardından ciddi bir reform çalışmasına girdik. Açılışı yapılacak tesisler ve izleyeceğimiz testler Türkiye’nin ortak bir hedefe yöneldiğinde nedenli başarılı olduğunun somut bir kanıtıdır” diye konuştu.
BAŞKAN İMZALADI
Erdoğan uzun menzilli ‘Güdüm Kit’ini imzaladı.
TANK SAVUNMA SİSTEMİ: PULAT
“Bir metre duvar kalınlığındaki sığınağın imha edilmesini içeren ve 7 saniye süren test başarılı geçekleşti. Savunma sanayi sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ’lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerinin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Bu milli yapı ve birlikteliğin ortaya çıkardığı ürünlerden birisinin de Pulat Aktif Koruma Sistemi. Pulat, entegre edildiği tankı statik karşı koyma tekniği ile sahada maruz kalacağı tehditlere karşı koruyan TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen bir sistemdir.”
MİLLİ LAZER SİLAHI: IŞIN
“Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi”, kısa adıyla Işın Projesi. Proje kapsamında yerli imkanlarla üretilen lazer ve lazer sistemleri yüksek isabet oranıyla hedefler üzerinde üstün başarı sağladı. Elektrik enerjisiyle mühimmatsız çalışan, atım maliyeti düşük, lazer silahlarımız kendi mühendislerimiz tarafından tasarlandı, üretildi ve test aşamasına getirildi. İlk prototipte yurt dışından tedarik edilen lazerler, proje kapsamında millileştirildi. Ülkemiz, savunma uygulamalarına uygun kilovat üzeri lazer yapan ülkeler arasına girdi. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem önümüzdeki dönemde hava araçlarında ve gemilerde kullanılabilir hale gelecek.”
Elektronik Manyetik Fırlatma Sistemi: Sapan
“Günümüzde güvenlik kavramının anlamının büyük ölçüde değişti. Artık fiziki güvenliğin, siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim edilmesi gerekiyor, şart. Nano teknoloji, malzeme havacılık, uzay ve savunma alanlarında ihtiyaç duyduğumuz, teknolojik derinliğimiz her geçen gün artıyor. Bundan dolayı da kendimize olan güvenimiz uluslararası savunmayla ilgili camiada da artıyor. Bu ürünlerden biri olan Elektronik Manyetik Fırlatma Sistemi, kısa adıyla “Sapan”ı hayata geçirdik. Bu bir taaruz sistemidir. Şimdi bunu izliyoruz. Maliyetleri oldukça yüksek kimyasal yakıtlar ile ulaşılması riskli olan, sesin 6 katı ve üstü, yani hipersonik hızlara Sapan ile birlikte erişebileceğiz.”
Milli hava savunma sistemi: Siper
Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacın farklı vesilelerle gündeme geldiğini belirtti. Türkiye zamanla bu alanda farklı bir lige çıkaracak projenin ilk adımı bugün atıldı. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde TÜBİTAK-SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemizin ismini ilan ediyoruz. ‘Siper’ adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bir savunma sistemi olduğu için adını da ‘Siper’ koyduk.”
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