İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2022 Pazar / 3 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Seçim barajının düşürülmesi teklifi Meclis'e geliyor
Politika

Seçim barajının düşürülmesi teklifi Meclis'e geliyor

AK Parti ve MHP'nin üzerinde uzlaştığı seçim yasasının Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Meclis'e gönderilecek bir başka düzenleme ise kadına ve sağlıkçılara yönelik şiddetle mücadeleyi içeren acil yargı paketi olacak.

TRT Haber6 Mart 2022 Pazar 10:57 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 12:10
ABONE OL

AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı düzenleme tamamlandı. Seçim yasasında değişiklikler içeren teklifin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Seçim yasasında geri sayım

Teklifin en önemli maddesi seçim barajı olacak. Yüzde 10 olan baraj yüzde 7'ye çekilecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te grup kurma şartı da kaldırılacak. Böylelikle, milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Meclis'e gönderilecek bir başka düzenleme ise kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadeleyi içeren acil yargı paketi olacak. Yeni düzenlemede, kadına yönelik şiddette cezalar artırılırken, iyi hal indirimine son verilecek. Cezalarda caydırıcılık esas olacak. Teklifle sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirler de yer alacak.

Genel Kurul'da ise Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin düzenleme görüşülecek. Kanun teklifine göre, Diyanet Akademisi'nde vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam ve müezzinlik görevinde bulunacaklar, mesleğe başlamadan önce hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Uzmanlık programları, seminer ve sempozyum gibi etkinliklerle nitelikli görevliler yetiştirilmesi sağlanacak.

Meclis'te bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Liderler grup kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek.

  • Meclis
  • TBMM
  • SEÇİM BARAJI

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.