Seçim öncesi İYİ Parti'de ortalık karıştı! 288 üst delegenin imzası toplandı

İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partinin içindeki Daha İyiler grubu 288 üst delege imzasını topladı. Grubun Sözcüsü ve İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fatin Rüştü Ongun, seçim sonucu ne olursa olsun kurultaya gidileceğini söyledi. Ongun, "Hesap zamanı da gelecek." dedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İYİ Parti içindeki oluşumlardan olan Daha İyiler grubu harekete geçti. 288 delegenin imzasını toplayan oluşum, seçim sonrası partiyi sonuç ne olursa olsun kurultaya götüreceğini duyurdu. Daha İyiler oluşumunun sözcüsü ve İYİ Parti YİK üyesi Fatin Rüştü Ongun, "hesap zamanı da gelecek" diyerek Meral Akşener ve parti yönetimine seslendi.



İYİ PARTİ'DE KURULTAY HAMLESİ

İYİ Parti'de sancılı süreç bitmek bilmiyor. 'Hür ve müstakil' olarak seçime girme kararı alınmasının ardından parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın müdahaleleri ile karışmıştı. Peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de milletvekili listelerinin para ile belirlendiği iddiaları da güçlü şekilde dillendirilmişti. Parti içinde aykırı düşünceler çoğalırken, Daha İyiler isimli oluşum Meral Akşener ve parti yönetimine karşı harekete geçti.

288 ÜST DELEGE İMZASI TOPLANDI

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Daha İyiler Grubu Sözcüsü Fatin Rüştü Ongun, 288 üst delege imzasının noter tasdikli şekilde toplandığını duyurdu. Ongun, seçim sonucu ne olursa olsun kurultaya gidileceğini söyledi.

"HESAP ZAMANI YAKLAŞIYOR"

Ongun, Anadolu'da gezdiklerini, partililerin umutsuzluklarını gördüklerimi belirterek Meral Akşener ve yönetime seslendi, "Bu kadar kötü yönetilen bir partide hesap sorulacağı zaman da gelecek" dedi.

GENEL BAŞKAN ADAYI KİM OLACAK?

Daha İyiler grubu şimdiden kurultaya odaklanırken, Akşener 'in karşısına çıkaracağı ismi belirlemeye çalışıyor. Grubun sözcüsü Fatin Rüştü Ongun'un Genel Başkanlık için aday olabileceği gelen bilgiler arasında...