Seçim sonrası ilk durak baba ocağı Rize! Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Baba ocağını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap ederek bir süre sohbet etti.

Rize şehir merkezinde muhteşem bir camiiyi inşa edelim istiyoruz. Mevcut camii maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camiiyi yapalım istiyoruz

Çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı.