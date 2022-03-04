İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2022 Cuma / 1 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,1408
  • EURO
    15,6297
  • ALTIN
    880.622
  • BIST100
    2023.29
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Seçim yasası haftaya TBMM'de! 'Son bir yıl' ikamet şartı aranacak
Politika

Seçim yasası haftaya TBMM'de! 'Son bir yıl' ikamet şartı aranacak

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası haftaya TBMM'nin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan 15 maddelik düzenlemede seçmen göçünün önüne geçecek bir madde de yer alıyor. Buna göre seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesinin önüne geçilecek. Seçmenin son bir yıl içinde sürekli bulunduğu adresi dikkate alınacak.

Yeni Şafak4 Mart 2022 Cuma 08:58 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 09:05
ABONE OL

Cumhur İttifakı'nın üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarındaki değişikliklerin Meclis'e sunulması için geri sayım başladı. Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yürütülen görüşmeler sonucunda taslağa son şekli verildi.

BARAJ YÜZDE 7'YE İNİYOR

Düzenleme salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Beştepe'de dün Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen zirvede de taslak son kez gündeme geldi. Önümüzdeki hafta düzenlemenin kanun teklifine dönüştürülerek TBMM Başkanlığı'na sevk edilmesi planlanıyor.

15 maddeden oluşacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7'ye düşürülecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek ve hülle' yoluyla milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

ESKİ ADRES GEÇERLİ

Yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla yaşanan "seçmen göçü"nün önüne geçecek bir madde de düzenlemede yer alacak. Değişiklikle, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak. Ayrıca il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hakim arasında kura çekilerek belirlenecek.

  • tbmm
  • Seçim ve Siyasi Partiler Yasası
  • ikamet şartı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.