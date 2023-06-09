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Politika

Seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı rotası belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta kazandığı seçim zaferi sonrası geleneği bozmayarak ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek.

9 Haziran 2023 Cuma 16:43 - Güncelleme:
Seçim zaferi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı rotası belli oldu
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine geleneği geleneğini bozmadı.

İLK ZİYARETLER KKTC VE AZERBAYCAN

Başkan Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye ve Azerbaycan'a yapacak. Erdoğan 12 Haziran'da KKTC'de 13 Haziran'da ise Azerbaycan'da olacak.

ÖNCE TATAR SONRA ALİYEV İLE GÖRÜŞECEK

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye'nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek.

Başkan Erdoğan daha sonrası kardeş Azerbaycan'a geçecek.

Erdoğan, 13 Haziran'da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek

Bu ziyarette de iki lider Kafkaslar'da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.

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