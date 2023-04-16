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Politika

Şehidin babasından Akşener'e zehir zemberek sözler: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

İP'de İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterilen Seyithan İzsiz'in, şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ve akrabalarının düğününe gittiğinin ortaya çıkması infiale neden olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösteren şehidin babası Fuat Mahir Çakıroğlu, 'Yazıklar olsun. Bunların Atatürk'le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır. Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?' diye sordu.

16 Nisan 2023 Pazar 17:27 - Güncelleme:
Şehidin babasından Akşener'e zehir zemberek sözler: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
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İP'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin öne sürülmesi ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığının ortaya çıkması infial yaratmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu oğlunun katiline burs veren birinin milletvekili adayı yapılmasına adeta isyan etti.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. ABiz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!" diye konuştu.

"ÜLKÜCÜYÜZ DİYE GEÇİNİYORSUNUZ"

Konuşma yaparken son derece duygulandığı gözlenen Fuat Mahir Çakıroğlu, İP TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı; "Kabre birlikte koyduk be Fırat'ı. Nasıl insansınız siz, nasıl kabul ediyorsunuz bu insanları? Milliyetçiyiz, ülkücüyüz diye geçiniyorsunuz. Buradan İyi Parti'nin içindeki evlatlarıma sesleniyorum. Buna karşı çıkacaklar, biliyorum. Bunların Atatürk'le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dâhildir."

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