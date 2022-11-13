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Politika

Şehit ailesine hakaret eden Türkkan'dan Bakan Soylu ile ilgili çirkin paylaşım

Şehit ağabeyine hakaret eden İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çirkin bir paylaşımda bulundu.

13 Kasım 2022 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Şehit ailesine hakaret eden Türkkan'dan Bakan Soylu ile ilgili çirkin paylaşım
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde dün ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı.

Lütfü Türkkan deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafıyla seviyesiz bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Türkkan'ın çirkin paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" dedi.

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