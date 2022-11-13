Şehit ailesine hakaret eden Türkkan'dan Bakan Soylu ile ilgili çirkin paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde dün ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı.
Lütfü Türkkan deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafıyla seviyesiz bir paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, Türkkan'ın çirkin paylaşımına sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" dedi.