Şehit anneleri AYM’ye öfkeli

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sözde ‘Barış Bildirisi’ adı altında terör propagandası yapan ve Türk askerine iftira atan akademisyenlerle ilgili ‘hak ihlali’ kararına tepkiler giderek büyüyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, AYM’ye sert tepki gösterdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, AYM binası önünde yaptığı basın açıklamasında, AYM’nin verdiği kararın terör sevicilerini memnun ettiğini belirtti.

MİLLETE HAKARET

Mahkemenin verdiği kararın Türk milletine hakaret olduğunu savunan Aylar, “Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının içini sızlatmaya hakkı yoktur” ifadesini kullandı. Aylar, şunları kaydetti: “AYM devletimizi suçlu gösteren bildirideki sözde aydınları haklı buldu. AYM’nin bu kararına olumlu yönde oy veren mahkeme heyeti teröristleri desteklemek suç değildir demiştir. Kamu vicdanı yara almıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. AYM, bayramı gözyaşlarıyla geçiren analara bu kararı anlatsın.”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın adalete, kamu vicdanına ve hukuka aykırı olduğu kaydetti. Basın açılamasının ardından dernek ve vakıf üyeleri AYM’nin önüne siyah çelenk bıraktı.

ESEFLE KINIYORUZ

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de AYM’nin “hak ihlali” kararını kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şehit ve Gazi Aileleri adına bu kararı kınıyoruz. Bu kararın aleyhinde oy kullanan, Türk vatanının ve milletinin bekasının yanında olan, şehadet şerbeti içen Türk milletinin evlatlarının hesabının sorulmasının gerektiğine inanandığını belirten Yüce Mahkemenin sayın üyelerini tebrik ve takdir ediyoruz. Bu kararda kişisel hakların ihlal edildiği yönünde kanaat belirten Anayasa Mahkemesi üyelerini de esefle ve hayretle kınıyoruz.”