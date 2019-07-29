Şehit anneleri AYM’ye öfkeli
Anayasa Mahkemesi önünde toplanan şehit aileleri, terör destekçisi akademisyenlerin aklanmasına tepki gösterdi: AYM, kararını gözüyaşlı şehit annelerine anlatsın.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sözde ‘Barış Bildirisi’ adı altında terör propagandası yapan ve Türk askerine iftira atan akademisyenlerle ilgili ‘hak ihlali’ kararına tepkiler giderek büyüyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, AYM’ye sert tepki gösterdi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, AYM binası önünde yaptığı basın açıklamasında, AYM’nin verdiği kararın terör sevicilerini memnun ettiğini belirtti.
MİLLETE HAKARET
Mahkemenin verdiği kararın Türk milletine hakaret olduğunu savunan Aylar, “Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının içini sızlatmaya hakkı yoktur” ifadesini kullandı. Aylar, şunları kaydetti: “AYM devletimizi suçlu gösteren bildirideki sözde aydınları haklı buldu. AYM’nin bu kararına olumlu yönde oy veren mahkeme heyeti teröristleri desteklemek suç değildir demiştir. Kamu vicdanı yara almıştır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. AYM, bayramı gözyaşlarıyla geçiren analara bu kararı anlatsın.”
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın adalete, kamu vicdanına ve hukuka aykırı olduğu kaydetti. Basın açılamasının ardından dernek ve vakıf üyeleri AYM’nin önüne siyah çelenk bıraktı.
ESEFLE KINIYORUZ
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de AYM’nin “hak ihlali” kararını kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şehit ve Gazi Aileleri adına bu kararı kınıyoruz. Bu kararın aleyhinde oy kullanan, Türk vatanının ve milletinin bekasının yanında olan, şehadet şerbeti içen Türk milletinin evlatlarının hesabının sorulmasının gerektiğine inanandığını belirten Yüce Mahkemenin sayın üyelerini tebrik ve takdir ediyoruz. Bu kararda kişisel hakların ihlal edildiği yönünde kanaat belirten Anayasa Mahkemesi üyelerini de esefle ve hayretle kınıyoruz.”
Akademisyenler: AYM kararında imzası olanları kınıyoruz
Çeşitli üniversitelerde görevli akademisyenler de Anayasa Mahkemesi’nin kararına karşı bir bildiriyi imzaya açtı. Bildiriyi 1071 akademisyen imzalandı. Sözde “barış bildirisi” adı altında terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını “hak ihlali” gören AYM’nin skandal bir karara imza attığı vurgulanan bildiride, “Bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır. Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez. Bu kararın, terör örgütlerine karşı etkin operasyonların gerçekleştirildiği bir dönemde alınması ise ayrıca dikkat çekicidir. Biz akademisyenler, terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum ve organizasyon karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz” denildi.
VİCDANA AYKIRI
Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiği vurgulanan bildiride, “Bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz” ifadesi kullanıldı.
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