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Politika

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e büyük tepki: Çelengi yere atıp parçaladılar!

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze törenine katılan yakınları, Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengini yere atarak parçaladı. Akşener'in gönderdiği çelenk de gelen tepkiler üzerine alandan çıkarıldı.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e büyük tepki: Çelengi yere atıp parçaladılar!
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Şehit Bayram Doğan'ın naaşı memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı öncesinde ise gerginlik yaşandı.

Bazı vatandaşlar şehit cenazesinin son yolcuğuna uğurlandığı alana CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenginin konulmasına tepki gösterdi. Bir kişi çelengi yere atarken başka bir vatandaş ise çelengin üzerine basarak tepkisini gösterdi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Vatandaşların tepkisi üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'inde çelengi kaldırıldı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Çayırlı köyünde defnedilecek.

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