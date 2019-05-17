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Şehit yakınlarına yine hakaret etti

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine şehit yakınlarına hakaretler yağdırdı.

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Çubuk’ta şehit cenazesi sırasında kendisine yapılan saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu “‘Üç beş tane çapulcu saldırdı diye geri adam mı atacağız? Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler de ortaya çıkacak. Savcı falan hepsi hikaye, olayı soruşturmaz. Bunları serbest bıraktı” ifadelerini kullandı. 

YSK’YA ÇETE DEDİ 

“Önceden tezgah kurulmuştu, herkes mazbatanın geri alınacağını biliyordu zaten” diyen Kılıçdaroğlu, YSK’nın iptal kararına ilişkin “YSK içinde 7’li çete yaptı bunu. Bakın ‘çete’ diyorum. Çete ne demektir açtım TDK sözlüğünü, ‘birden fazla kişinin bir araya gelip yasa dışı bir iş, eylem yapmaları için buluşmaları, örgüt kurmaları.’ Ne denir bunlara? ‘Çete’ denir” şeklinde konuştu. Yerel seçimlerin ardından kazındık tekrar seçim, bir daha seçim istemeyeceklerini ve bunun fırsatçılık olacağını belirten Kılıçdaroğlu “Saadet Partisinin genel merkez sorununun çözümü için bir bağışta da ben bulundum. Ekrem İmamoğlu’nun kampanyası için de bulundum” dedi ancak attığı iftiralar nedeniyle mahkum edildiği maddi tazminat davalarını fonlamak için milletvekillerinden topladığı paralara ise değinmedi.   

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