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Politika

Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef göstermekten iddianame hazırlandı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:48
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 Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında açılan davanın Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

Selahattin Demirtaş'ın 7 Ocak 2020'de görülen davanın 24'üncü celsesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef aldığı belirtilen iddianamede, söz konusu ifadeler aktarıldıktan sonra şu tespite yer verildi:

"Terör örgütü üyeliği suçu kapsamında yargılanan şüphelinin kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında yaptığı söylemler ve paylaşımların geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği ile eylem bir savunma metni içerisinde dahi olsa terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşımakta olduğu, yine müştekiyi tehdit niteliği gösterdiği anlaşılmaktadır."

İddianamede, Demirtaş'ın "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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