Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Gazetesi'ne haddini bildirdi

10 Haziran 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:33

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yerli otomobil ve yerli uçan arabaya ilişkin açıklamalarını ilişkin haberi 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay uçtu' başlığıyla paylaşmasına tepki gösterdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız. Sadece bu işlere el atacak gençlerin özgüvenini kırmış olursunuz. Bugün kullanılan teknolojilerin hepsi, geçmişte birileri için hayal gibi görülen çabalarla gelişti" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Selçuk Bayraktar'ın paylaşımını retweetledi.