''Selman'ın ziyareti Türkiye karşıtı bloğun çöktüğünün bir kanıtı''

24 TV'ye katılan uzmanlar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Türkiye ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundular.



"SELMAN'IN ZİYARETİ TÜRKİYE KARŞITI BLOĞUN ÇÖKTÜĞÜNÜN KANITI"

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin bölge için önemine işaret eden Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Öğr. Üy. Doç. Dr. İsmail Sarı, "Orta Doğu, Körfez ve Doğu Akdeniz'de etkileri olabilecek bir ilişki tarzı Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri. Selman'ın ziyareti ekonomi odaklı görünse de farklı arayışlar veya güç pekiştirmeleri mevcut" dedi.

Selman'ın Türkiye ziyaretinin bölgede kurulan Türkiye karşıtı bloğun çöktüğünün bir kanıtı olduğunu ifade eden Sarı, "Muhammed bin Selman, aslında İran'a karşı Türkiye'nin dengeleyici rolünü de arıyor. Bin Selman'ın ziyaretiyle Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de gücü pekişmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın LNG depoları önemli olduğunu da söyleyen Sarı, "Bu nedenle belki ilerleyen zamanlarda bir Türkiye-Mısır normalleşmesini de göreceğiz" dedi.

"SELMAN, DİĞER ÜLKELERİN ADINA DA TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERDE BULUNACAK"

Türkiye'nin çok yönlü ve çok boyutlu bir dış politika arzusuyla bu yola çıktığını belirten Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Öğr. Üy. Dr. Levent Ersin Orallı, "Şu anda galiba bu hiç olmadığı kadar net bir şekilde görülüyor" dedi.

Bugün yapılacak görüşmelerde Muhammed bin Selman'ın sadece Suudi Arabistan adına değil Ürdün, BAE, Lübnan ve belki de Suriye adına da Türkiye ile müzakerelerde bulunacağını belirten Orallı, Suudi Arabistan'ın ABD'nin Körfez bölgesinde böl-parçala-yönet politikasını gördüğünü ve bir daha bu oyuna gelmeyeceğini söyledi. Orallı, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ortak saha politikasının da oluşacağını ifade etti.

Orallı, "Türkiye 2019 Kasım'da deniz yetki alanlarıyla ilgili Libya ile bir anlaşma yapmasaydı, biz bugün hala deniz uykusunda uyumaya devam ederdik. Sınırdaş olan devletlerle yapmış olduğumuz anlaşmayla birlikte Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye aslında çok ön alıcı bir hamle yapmış oldu" dedi.