Semivolos: Türkiye'nin ısrarcı tutumu dengeleri değiştirebilir

Star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:16

Ukrayna basını, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk rolüne ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yapacağı ziyarete ilişkin uzmanların görüşlerini aldı.

"TÜRKİYE'NİN ISRARCI TUTUMU DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR"



Bölgede stratejik bir oyunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Ukrayna Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Igor Semivolos, "Görünüşe göre Türkiye, barışın sağlanması konusunda ısrarcı olacak. Bu, durumun ve dengenin değişebileceği anlamına gelir. Çok şey Türkiye, NATO ve ABD'nin kararlarına bağlı olacak. Bu iki taraflı bir oyun değil, çok taraflı bir oyundur" dedi.

Kırım Tatar halkının meclis üyesi olan Kırım Tatar Kaynak Merkezi Başkanı Eskender Bariev, Rusya'nın Türkiye'nin önerilerine vereceği cevabın Batı ile ilişkilerine bağlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev'e yapacağı ziyaretin Ukrayna için önemli olduğunu belirten Bariev, "Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'deki bölgesel çıkarları dikkate alındığında konumu önemli ve gereklidir" dedi.