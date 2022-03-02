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Politika

''Semra Güzel'' kararı Resmi Gazete'de

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 10:37 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 10:37
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Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında iki ayrı fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada, dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

TBMM kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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