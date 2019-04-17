‘Sen Durdurabilirsin’ Emine Hanım’ın katılımıyla açıldı

Erdoğan, “Yeşil Kutu Yollarda” çevre eğitim projesinin uzantısı olarak hayata geçirilen sergiyi, Bakan Kurum ve beraberindekilerle gezerek, 9 alandan oluşan sergiye ilişkin REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman’dan bilgi aldı.

HATİCE ZEHRA KURUM’U SEVDİ

Labirent şeklinde düzenlenen sergiyi ziyaret eden öğrencilerle çeşitli etkinlikleri de izleyen Emine Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan ayrıca Bakan Kurum’un 7 aylık kızı Hatice Zehra’yı da kucağına alarak sevdi. Açılışa Bakan Kurum’un eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ile diğer paydaşlardan temsilciler de katıldı.