Sen kimin vekilisin

Türkiye’nin ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ile bir çok ülkenin pay almaya çalıştığı trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstermesi bu ülkeler kadar CHP’yi de rahatsız etti. Birçok ülkenin savaş gemilerinin cirit attığı, askeri üs kurmaya çalıştığı bölgede kıyıdaş ülkeler tarafından yok sayılmaya çalışılan Türkiye’nin haklarına sahip çıkmasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tepki gösterdi. Türkiye ve KKTC’nin haklarını yok sayan Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır’ın oluşturduğu Türk karşıtı şer cephesi benzeri tutum sergileyen Başarır, Türkiye’nin dünyada sondaj yapma kabiliyetine sahip bir kaç ülkeden biri haline gelmesini ‘israf’ olarak nitelendirdi. Başarır, Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramalarının ‘havaya para saçmak’ olduğunu iddia etti.

GÜÇ MÜCADELESİ

Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol aramaları kıyıdaş ülkelerinin yanı sıra ABD gibi ülkelerin de ilgi odağı durumunda. Yunanistan ve GKRY, İsrail ve Mısır ile petrol ve doğalgaz aramaları konusunda çeşitli ittifaklar kurdu. GKRY’nin bölgede yoğun bir arama faaliyeti yürütüyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden duyulan rahatsızlık Yunan basınında sık sık kendine yer buluyor. Yunan Ethnos Gazetesi, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin ABD’nin Exxon şirketinden önce Doğu Akdeniz’e çıkmaya hazır göründüğü belirtilerek, “Bu tehditçi sondaj” diye nitelenmişti. Benzer bir yaklaşımı CHP’li vekil de göstererek “gövde gösterisi” benzetmesi yaptı. Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Ekim 2018’de Fatih, Türkiye’nin MEB’inde ilk aramasını başlatmıştı.

TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINA AYKIRI DAVRANIYOR

SETA Medya ve Toplum Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, “Bu gördüğümüz tipik CHP zihniyeti” diye yorumladı. Çağlar “CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da ‘muhalefet yapacağım, iktidarı eleştireceğim’ diye Türkiye’nin ulusal çıkarlarının hilafına hareket ediyor. Doğu Akdeniz’de İsrailliler petrol arıyor, GKRY petrol arıyor, Yunanistan arıyor, ABD’liler orada. Yabancı basın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmasını telaşlı ve eleştirel bir dille ele alınıyor. Ne kadar acıdır ki CHP de aynı şekilde, aynı ağızla konuşuyor. “

İHANET GİBİ SORULAR

CHP’li Başarır, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplamasını istediği soru önergesinde kullandığı ifadeler ‘Bu kimin vekili’ dedirtti: “Erdemli açıklarında yapılan sondaj çalışmasının bittiği ve bir kova petrol bulunamadığı gibi doğalgazın da varlığına rastlanamadığı ileri sürülmektedir. Alanya kuyusundaki çalışmanın yaklaşık 100 gündür devam ettiği, çalışmanın bitmek üzere olduğu ve orda da Erdemli kuyusunun akıbetinin yaşanacağı hemen hemen kesin olduğu kuvvetli ihtimal olduğu tahmin edilmektedir. Norveç’ten satın alınan her geminin kuyu başındaki günlük maliyeti yaklaşık 50 bin dolar civarında olduğu düşünülmektedir. Erdemli kuyusundaki çalışma tahminen 40 gün sürmüştür. Yaklaşık maliyetin 2 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.” Başarır, Türkiye ve KKTC’nin çıkarlarının korunduğu sondaj operasyonlarını eleştirerek şu soruları yöneltti: “Arama sonucunda hiçbir şey çıkmayan Erdemli kuyusunun toplam maliyeti kaç dolar olmuştur? Alanya açıklarındaki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kaç gündür devam etmektedir? Bitirilmesi yakın olduğu söylenilen Alanya kuyusunun toplam maliyeti kaç dolar olmuştur? Havaya para saçmak yerine, seçim bölgem olan Mersin ili de dâhil olmak üzere yaşanan felaketlerden dolayı ülkedeki çiftçilerimizin zarar ve ziyanlarının karşılanması daha doğru olmaz mıydı? Akdeniz’de, Erdemli ve Alanya kuyularının dışında başka hangi sahalarda sondaj çalışması yapılacaktır? Erdemli kuyusunun boş çıktığı düşünüldüğünde, Akdeniz’de ortaklaşa petrol ve doğalgaz arayan İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine karşı gövde gösterisi yapmak amacıyla mı Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başlatılmıştır?”