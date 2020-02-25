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Politika

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen o aklını kendine sakla

Başkan Erdoğan, Libya'da şehit iddiasıyla ilgili soruya 'FOX önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor.' yanıtını verdi. Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Muhalefet Esed ile görüşeceksiniz diyor, bu nasıl muhalefet. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. O aklını sen kendine sakla.' dedi.

25 Şubat 2020 Salı10:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Libya'da şehit iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: FOX önce gazete olsun. FOX önce ciddi bir medya olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri beni ilgilendirmiyor. Rakam da olur sayısal da olur öyle bir ifadeyi kullanmış oluruz. Muhalefet Esed ile görüşeceksiniz diyor, bu nasıl muhalefet. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, Bay Kemal bunun hesabını sormuyor. O aklını sen kendine sakla. Bizim kendimize ait Libya'da kendimize ait 2 şehitimiz var.

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