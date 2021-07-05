Senatolarında Türkiye'yi örnek gösterdiler

5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:44

Fransız Senatosu bünyesindeki Savunma Komitesi, Fransa'nın İHA savaşlarına hazır olması ve drone'lara karşı mücadelenin bir öncelik haline getirilmesine yönelik bir rapor hazırladı.

Fransa'da yayımlanan Ouest-France'nin haberine göre, raporda ülkede 2019'dan bu yana bir kapasite yakalamanın sürdüğü ve Fransa Silahlı Kuvvetleri'nin 2025 yılına kadar birkaç bin uçağı olacağı belirtiliyor.

TÜRK SİHA'LARININ KULLANIMINDAN BAHSEDİLDİ

Raporda Türk İHA/SİHA'larının savaş bölgelerinde kullanımına da değinildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Karabağ, Libya ve Suriye örnekleri üzerinde durularak "Savaş alanında drone'ların artan önemi göz önüne alındığında, riskler yüksek" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, İsrail ve Çin gibi, Türkiye'nin de drone'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığı hatırlatılıyor.

"DRONE'LARLA MÜCADELE ÖNCELİK OLMALI"

Çoğu sivil olan insansız hava araçlarının sayısının 2017'de 400 bin iken bugün 2,5 milyona yükseldiğine değinilerek "Ulusal topraklar da dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşı mücadele bir öncelik haline getirilmelidir" deniliyor.