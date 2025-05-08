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Politika

Şerif'ten Türkiye açıklaması: Son askeri durum hakkında Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdim

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklamada yaptı. Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, 'Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır.' ifadelerini kullandı.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 10:09 - Güncelleme:
Şerif'ten Türkiye açıklaması: Son askeri durum hakkında Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdim
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Şerif, sosyal medya platformu X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Pakistan'a olan desteğinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Şerif, Türk vatandaşlarının yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Pakistanlılar için dua etmelerini takdirle karşıladığını kaydetti.

Şerif, sahadaki son askeri durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiğini anlatarak, "Pakistan, Türkiye'nin Güney Asya'da gerilimin azaltılması ve barışın korunması yönündeki çabalarına minnettardır." ifadelerini kullandı.

İKİ LİDERDEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün yapılan açıklamaya göre, Şerif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler ele alınmıştı.

Türkiye'nin, Pakistan'ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir'deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.

  • Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
  • cumhurbaşkanı Erdoğan
  • pakistan

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