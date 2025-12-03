DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine yönelik "Stockholm Sendromu'na kapılmayın, celladımıza âşık olmayın" sözlerine Meclis kürsüsünden cevap verdi.

"Barış kapısı açıldığında eşikte durmak siyaset değildir" diyen Bakırhan, "Biz Meclis'te barış için yasa konuşurken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz Sayın Özel?" eleştirisinde bulundu. Celladın kim olduğunu gayet iyi bildiklerini aktaran Bakırhan, "Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, yakılmış köylerimizden iyi biliyoruz. Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Açık konuşun. Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız sağa sola çekmeden yaftalamadan sözünüzü açık söyleyin" restini çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in açıklaması üzerine geri adım attı. Özel, "Ben DEM'e söylemedim. DEM'in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım" dedi.