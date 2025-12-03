İSTANBUL 16°C / 7°C
Politika

Sert cevap Özel'i çark ettirdi: DEM'i kastetmedim!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Celladınıza âşık olmayın” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e “Cellat defterini açarsak, borçlu çıkarsınız” cevabını verdi. Özgür Özel ise “DEM'i kastetmedim” diyerek geri adım attı.

HABER MERKEZİ3 Aralık 2025 Çarşamba 07:58
Sert cevap Özel'i çark ettirdi: DEM'i kastetmedim!
ABONE OL

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine yönelik "Stockholm Sendromu'na kapılmayın, celladımıza âşık olmayın" sözlerine Meclis kürsüsünden cevap verdi.

"Barış kapısı açıldığında eşikte durmak siyaset değildir" diyen Bakırhan, "Biz Meclis'te barış için yasa konuşurken, siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler kullanıyorsunuz Sayın Özel?" eleştirisinde bulundu. Celladın kim olduğunu gayet iyi bildiklerini aktaran Bakırhan, "Cellatları mezarlıklarımızdan, faili meçhullerimizden, yakılmış köylerimizden iyi biliyoruz. Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Açık konuşun. Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız sağa sola çekmeden yaftalamadan sözünüzü açık söyleyin" restini çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in açıklaması üzerine geri adım attı. Özel, "Ben DEM'e söylemedim. DEM'in kapatılmasını hatırlatarak genelleme yaptım" dedi.

