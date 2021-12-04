Sevigen, CHP'yi topa tuttu: Baykal, yutkunmaktan konuşamadı

Melik Yiğitel 4 Aralık 2021 Cumartesi 08:10 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 08:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden ihraç edilen eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, AKŞAM'a konuştu. Sevigen, ihraç kararına itiraz edeceğini ifade ederek, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin damarlarını kesiyor" dedi.

CHP'de Baykal ekibini temizleme operasyonunun devam ettiğini belirten Sevigen, "Fetöcü danışman Fatih Gürsul, HDP sevici Sezgin Tanrıkulu, Atatürk'e kefere diyen Mehmet Bekaroğlu, 'CHP kapatılsın dernek olsun' diyen Oğuz Kaan Salıcı, Atatürk düşmanlığını gizlemeyen Cihangir İslam, kendi mahallesinde bile sevilmeyen Abdüllattif Şener davul zurnayla partiye alınıyor, ama benim gibi, Yılmaz Ateş gibi, Onur Öymen gibi, Önder Sav gibi partiye ömrünü veren Atatürkçüler yaka paça dışarıya atılıyor" diye konuştu.

BAYKAL'A ANLATTIM

İhraç kararından sonra Deniz Baykal'ı evinde ziyaret ederek her şeyi anlattığını söyleyen Sevigen, şöyle devam etti: "Biz bu partiyi 12 Eylül darbesinden çıkardık, yeniden kurduk. Ben o dönemki kurucularından biriyim. Partililer beni arayıp 'Atatürk'ün partisindeki son çoban ateşini de söndürdüler' diyorlar. Ben Deniz beyi evinde ziyaret ederek bunları anlattım. Gözleri doldu, yutkunmaktan konuşamadı."

'KURULTAYDAN KAÇTI'

Kılıçdaroğlu'nun 2022 yazında yapılacak CHP kurultayını 'partiye monte ettiği isimler çizik yemesin' diye 2023 seçimi sonrasına ertelettiğini savunan Sevigen, "Kılıçdaroğlu partide tek adam olmak istiyor. O yüzden il Başkanı, hatta grup başkanvekillerini bile CHP tarihinde görülmedik şekilde seçimle değil atamayla belirledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne laf söylüyorlar ama Kılıçdaroğlu CHP tarihinde olmayan işlere imza atıyor. Sırf kendisini eleştirdiğim için beni partiden atıyor. Başkalarına laf söylerken dönüp bir kendinize de bakacaksınız. Şunu iyi bilsinler ki bu partiyi onlara bırakmayız. İl il gezip her şeyi anlatacağız" dedi.

ULUSAL BİRLİĞİ SAVUNMADA MAHCUP CHP'YE MİLLET GÜVENMEZ

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen'in ihraç edilmesine yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Ateş, şöyle dedi: "Milli çıkarlarımızdan oluşan ilkeler yerine gayri milli politikalar, ulusal birliğimizi savunan kadrolar yerine, bölücü terör örgütlerini masum göstermeye çalışan, kurucumuz Atatürk'e hakaret eden ithal kadrolar konmaktadır. Emek veren evlatlarını yiyen, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini savunmada mahcup davranan bir yönetime bu millet güvenmez, iktidara da gelinmez, gelinse de CHP iktidarı olmaz."