Sezgin Tanrıkulu 'PKK' diyemedi

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı, saldırıda 5 yaşında çocuk ile bir öğretmen hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Suriye'nin Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı başlatmasından sonra ilk tepkisi merak edilen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep'teki saldırıdan sonra paylaşım yaptı.

PKK DİYEMEDİ

Paylaşımında PKK demekten imtina eden Tanrıkulu, "terör" yerine de "anlayış" dedi. Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Karkamış'a düzenlenen saldırıda bir okulu hedefine koyabilecek kadar gaddarlaşan anlayışı lanetliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren her canımız için çok üzgünüm. Türkiye'yi, karanlığın teslim almak istediği iklime mahkum etmeyeceğiz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.